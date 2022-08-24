Інформація про постраждалих не надходила.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про третій за день обстріл Шевченківського району міста.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зв його словами, у місцях потрапляння ворожих снарядів виникла пожежа

"Третій за день обстріл Шевченківського району. Пожежа. Про постраждалих інформації на даний момент немає", - зазначив Терехов.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Харкові - День міста. Раніше в цей день Терехов повідомляв, що "ранок дня міста почався з обстрілу Київського району" й було зафіксовано влучання в приватний будинок. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Також окупанти вели артилерійський обстріл Шевченківського району.

Пізніше мер міста повідомив, що ввечері російські окупанти знову обстріляли Харків - вдруге за день був обстріл Шевченківського району.

У вою чергу народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що окупанти продовжують накопичувати свої сили на Донбасі та півдні України, а також зберігається загроза для Харківської області. Тому що ворог зосередив достатньо велику кількість засобів ураження на кордонах Білгородської області і на окупованих українських територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: