Міністри вимагають, щоб Росія повернула Україні контроль над усіма ядерними об'єктами в межах її визнаних кордонів.

У середу, 10 серпня, міністри закордонних справ країн Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС.

Про це повідомляє Reuters.

"Російська Федерація повинна негайно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України та поважати територіальну цілійсність й суверенітет України", - йдеться в заяві міністрів.

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль своєму законному суверенному власнику, Україні, над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної роботи", - заявили міністри.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Після обстрілів окупантами Запорізької АЕС президент України Володимир Зеленський закликав країни запровадити жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі.

Водночас в Енергоатомі заявили, що Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

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