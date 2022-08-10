Обстріл по Нікопольському району російськими окупантами вівся із Запорізькій АЕС.
Про це керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - повідомив він.
Єрмак зазначив, що ніхто з них не уникне покарання, бо "відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх".
Раніше повідомлялося, що вночі супротивники двічі обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню "Град". Спершу стало відомо про 11 загиблих. Пізніше кількість жертв ворожого обстрілу зросла до 13 осіб.