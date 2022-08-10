Боягузливі супротивники не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах та підло ховаються, зазначив керівник Офісу президента.

Обстріл по Нікопольському району російськими окупантами вівся із Запорізькій АЕС.

Про це керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Нікопольський район. 80 реактивних снарядів по житлових будинках. Країна-терорист продовжує воювати з мирними людьми. Боягузливі росіяни не можуть нічого більше зробити, тому б'ють по містах, підло ховаючись на Запорізькій АЕС", - повідомив він.

Єрмак зазначив, що ніхто з них не уникне покарання, бо "відомі прізвища росіян, які віддають накази і виконують їх".

Раніше повідомлялося, що вночі супротивники двічі обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню "Град". Спершу стало відомо про 11 загиблих. Пізніше кількість жертв ворожого обстрілу зросла до 13 осіб.

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