Окупанти вже зараз використовують в Україні танки часів корейської війни, нагадали в МОУ.

Міністерство оборони України відреагувало на погрози російського екс-президента та заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва щодо "відповіді" Південній Кореї на можливі поставки летальної зброї Україні.

"Російська влада пригрозила Південній Кореї, що якщо вона поставить летальну зброю Україні, Росія відповість постачанням зброї КНДР. Сьогодні потяги везуть з Росії в Україну танки Т-54 часів корейської війни, а завтра до Пхеньяна повезуть танки Т-34 (радянський танк періоду Другої світової війни, який виготовляли до 1958 року – УНІАН)", – написало оборонне відомство в Twitter.

Нагадаємо, Медведєв відзначився новими погрозами щодо постачання зброї Північній Кореї після того, як стало відомо, що Південна Корея, яка раніше надавала Україні лише гуманітарну та економічну допомогу, не виключила також передачу зброї.

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Військова допомога Україні від Південної Кореї - що відомо

Напередодні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше не виключив можливості передачі Києву летальної зброї. За його словами, це можливо за умови, якщо громадяни України ставатимуть жертвами великомасштабного нападу з боку Росії, окупанти знову влаштовуватимуть теракти і масові вбивства мирного населення.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, перелік найменувань зброї, яку може передати Сеул, великий і різноманітний – від радянських танків Т-80У і зі 125-мм гарматами до артилерійської зброї.

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