За словами віце-прем’єра Олексія Резнікова, Росія з липня блокує процес будь-яких перемовин щодо вирішення конфлікту.

Мінські угоди залишаються єдиним варіантом для припинення війни на Донбасі, але потребують модернізації та перегляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на прес-конференції, присвяченій шостій річниці з моменту підписання так званих Мінських угод - "Комплексу заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей з метою деескалації збройного конфлікту на сході України".

"Мені як юристу не подобається текст комплексу заходів, тому що там відбулася певна спроба деталізації, яка не у кожному пункті на користь України", - розповів він.

За словами Резнікова, чітка позиція не на користь України зафіксована у 9-му пункті домовленостей, де йдеться про черговість місцевих виборів і контролю над кордоном між Україною і Росією.

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"І цей пункт як мінімум потребує модернізації і перегляду... Його в такій редакції виконати неможливо", - пояснив міністр.

Водночас, наголосив він, нині Мінські угоди залишаються єдиним підґрунтям для припинення війни на Донбасі.

Віце-прем'єр-міністр також підкреслив, що Росія маніпулює поняттями, називаючи Мінські домовленості, які мають політико-дипломатичний характер, міжнародною угодою, міжнародним договором чи міжнародним законом.

На його думку, РФ також вдається до маніпуляцій, вдаючи, що не є стороною конфлікту, а нібито є посередником у ньому, хоча насправді мінський формат передбачає сторонами Україну та Росію, а посередником між ними виступає ОБСЄ.

Однак, як заявив Резніков, це не означає, що Україна має відмовитися від виконання Мінських угод.

"Ми принципово залишаємося на позиції, що сьогодні поки що це єдиний варіант... Але у них (в РФ - УНІАН) є чітка мета. І з липня Росія робить усе, щоб заблокувати будь-які переговорні процеси, придумуючи різні причини… Вони постійно наполягають на політичному врегулюванні і забувають про безпековий аспект", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна постійно акцентує увагу РФ на тому, що у підписаному сторонами комплексі заходів першими пунктами є саме безпекові питання, і тому врегулювання війни треба починати з них.

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"Без безпекового врегулювання не може бути жодної умови про якісь політичні врегулювання", - резюмував Резніков.

Мінські угоди: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автор: Антоніна Доломанжи