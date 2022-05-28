В ніч на 28 травня вночі ворог активно обстрілював прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.
Внаслідок ракетного удару рашисти "денацифікували" сільгосппідприємство на околиці Конотопського району Сумщини, повідомляє телеграм-канал Держприкордонслужби.
Зазначається, що ще у двох випадках росіяни гатили з мінометів калібру 120 мм по території Шосткинського району. Один з обстрілів, який вівся з боку російського селища Троєбортне, тривав майже годину.
Також з території РФ путінські вояки тричі обстріляли прикордонний район Чернігівщини. Спостерігалося близько 20 "приходів" з мінометів, найімовірніше 120 калібру. На щастя, жертв та постраждалих нема.
Західні ЗМІ писали про можливе повторне вторгнення РФ на півночі
Зокрема, під таким заголовком вийшла стаття у виданні The Washington Post.
На що у Держприкордонслужбі повідомили, що наразі не спостерігаються формування російськими військами угруповання для наступу в бік Чернігова та Сум. Та зауважили, що ворог намагається демонструвати свою присутність для скування дій українських військових та їх застосування на інших напрямках.
Разом з тим голова Чернігівської ОВА спростував чутки про евакуацію з області. Ситуація в регіоні наразі стабільна.