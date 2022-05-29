На щастя, втрат серед особового складу та техніки не зафіксовано.

Вранці 29 травня російські окупанти вчергове обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

За оперативними даними, окупанти обстріляли Сумську область близько 07:35. Спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території країни-агресорки на напрямку Бояро-Лежачів.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про руйнування нема.

Як повідомляв УНІАН, вчора окупанти здійснили авіаудар по прикордонній території Сумської області. Внаслідок обстрілу російським літаком поранена жінка.

Як додав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, щодо пораненої жінки - уламок влучив їй в ногу, під час прильоту ракети вона знаходилась на подвір'ї свого будинку.

Відразу після обстрілу повідомлялося, що ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети впали поза межами населених пунктів. При цьому голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький пообіцяв повідомити подробиці обстрілу пізніше.

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