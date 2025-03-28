'Боремося за право на життя': фронт далекий від надій про мирну угоду, - NYT

Військові переконані, що бої триватимуть доти, доки війна не стане надто дорогою для Кремля.

Лінія фронту в Україні - це світ, далекий від мирних переговорів. Українські військові постійно стикаються з безпілотниками, снайперами та мінними полями, що змушує їх залишатися у стані постійної бойової готовності, йдеться у репортажі The New York Times.

Саме тому командир 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковник Дмитро Паліса закликав своїх солдатів не розслаблятися через розмови про можливе припинення вогню.

"Вони починають розслаблятися, починають передумувати, надягають рожеві окуляри, думають, що завтра буде легше. Ні", – заявив він на командному пункті на східному фронті. "Ми стріляємо, поки не отримаємо наказ зупинитися".

Поки західні лідери обговорюють потенційне перемир'я, на передовій тривають кровопролитні бої. Протистояння між Україною та Росією не вщухає, і обидві сторони намагаються покращити свої позиції, готуючись до подальших переговорів. Адміністрація Трампа говорить про прогрес у дипломатичних зусиллях, проте більшість військових та цивільних в Україні ставляться до цього зі скепсисом.

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Президент Володимир Зеленський попереджає, що Росія готується до нових наступальних операцій. "Вони хочуть чинити максимальний тиск на Україну, а потім висувати ультиматуми з позиції сили", – заявив він минулого тижня.

Україна прагне не допустити переваги РФ

Попри чисельну та технічну перевагу росіян, українські війська змогли зупинити їхнє просування та навіть здійснюють локальні контратаки. Військові експерти підтверджують, що темпи російського наступу значно сповільнилися, хоча атаки на важливі позиції тривають.

На передовій українські військові пояснюють свою стійкість кількома факторами: вдосконаленими оборонними стратегіями, активним використанням безпілотників, швидкою адаптацією до нових загроз та покращенням морального духу після призначення генерала Михайла Драпатого командувачем сухопутних військ.

"Ця війна постійно змінює правила", – зазначає полковник Паліса. "Це означає, що ми постійно повинні адаптуватися. Щовечора, перед сном, ми вже повинні планувати альтернативну стратегію на завтра".

Особливо жорстокі бої тривають у східному Донбасі, де Росія досі не змогла повністю захопити Донецьку та Луганську області. Полковник Паліса контролює оборонну лінію поблизу Покровська, де минулого року російські війська змогли просунутися.

Однак, завдяки розумній тактиці та активному використанню безпілотників, українські сили змогли стримати противника. "За останні три-чотири тижні ворог не просунувся на цьому напрямку ні на метр", – зазначає він. "Наразі можна сказати, що ми стабілізували ситуацію".

Нові виклики, нові тактики

Проте українські військові стикаються з новими викликами, зокрема, поширенням російських безпілотників, які використовують ультратонкі волоконно-оптичні кабелі, що унеможливлює їхню нейтралізацію електронними засобами.

"Коли у них не було волоконної оптики, ми все ще могли пересуватися", – згадує полковник Паліса. Але після появи таких дронів його бригада втратила близько 10 машин за тиждень.

"Це змусило мене зрозуміти, що ми повинні повністю змінити наш підхід і взагалі відмовитися від транспортних засобів", – пояснює він.

Українські війська адаптували свої методи пересування: замість бронетехніки тепер використовуються квадроцикли, баггі або навіть пішохідні маршрути. Військові носять спеціальні плащі, що приховують тепловий слід від дронів із тепловізорами. На стратегічних маршрутах розміщені захисні сітки, які, за словами Паліси, скоротили успішність ворожих атак більш ніж удвічі. Солдати також почали частіше використовувати снайперські гвинтівки.

Це створює своєрідний постапокаліптичний ландшафт, де танки та бронетранспортери поєднуються з цивільними автівками, мотоциклами та квадроциклами, обладнаними захисними клітками та глушниками.

На передовій розмови про мир виглядають як небезпечна ілюзія. Військові переконані, що бої триватимуть доти, доки війна не стане надто дорогою для Кремля, а Україна не отримає достатньо сил для стримування агресора.

"Ми боремося за право на життя", – наголошуєкомандир 429-го полку безпілотних комплексів "Ахіллес" капітан Юрій Федоренко. "Американці повинні зрозуміти, що мова не йде про тиск на Україну до якогось абстрактного миру. Такий мир неможливий – тому що не Україна починала цю війну".

Переговори про припинення війни

Нагадаємо, ​на початку березня Сполучені Штати Америки зупинили всю військову допомогу та надання розвідувальних даних Україні. Це рішення було ухвалене Дональдом Трампом після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

У Білому домі казали, що хочуть отримати вибачення від Києва. Також Україна мала продемонструвати Штатам "готовність до миру".

Після переговорів між українською та американською сторонами у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови аналогічного кроку з боку Росії. Тоді ж США відновили військову допомогу та обмін розвідданими.

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