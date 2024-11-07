У Європі теж не зрадіють таким перемовинам, наголосив Годжес.

Видання WSJ повідомило, що одним із варіантів "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може бути відмова від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає, що такий крок був би жахливою помилкою.

"Це обмежує український вибір. Таке обмеження – це жахлива помилка, на мою думку. Все, що винагороджує російську агресію, правитиме за страшну помилку. Я гадаю, що кожен з ваших слухачів знає, що не можна вірити Росії, не можна укладати з нею жодних угод. Ми були б дуже наївні і дурні, якщо б подумали, що раптом Росія обернеться на якусь відповідальну країну, яка дотримується якихось угод", – сказав він в етері телеканалу "Київ24".

На думку Годжеса, більшість українців відкинуть такий план. Він зауважив, що Україна не може робити все за вказівкою американського чи російського президента.

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"Європейці з Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії також не будуть раді таким перемовинам, тому що вони знають, що це тільки відкладатиме страшну небезпеку. Я не бачу чогось позитивного від цієї угоди, що винагородить російську агресію", – резюмував Бен Годжес.

"Мирний план" Трампа

Видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомило, що один із варіантів "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може стосуватися вимоги до України відмовитися від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. В обмін на це Україна продовжить отримувати від Штатів зброю для стримування майбутньої російської агресії.

В українському Міністерстві закордонних справ цей план коментувати відмовилися. Там зазначили, що в статті викладено лише "чиїсь думки", а не є "офіційна позиція" наступного президента США.

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