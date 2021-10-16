Патрулями спеціальною моніторинговою місії ОБСЄ зафіксовано розміщення збройними формуваннями РФ на непідконтрольній уряду України території Луганської та Донецької областей 58 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням лінії відведення, в районі якої розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.
Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.
Так, на полігоні в районі Міусинська, виявлено: танків – 10 одиниць; причіпних гаубиць – 15 одиниць; самохідних гаубиць – 9 одиниць; РСЗВ – 6 одиниць; бойових бронемашин – 18 одиниць.
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"Зосередження важкого озброєння у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження батальйонно-тактичної групи для посилення підрозділів противника на лінії зіткнення, або утримання в якості резерву", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кількість зафіксованих міжнародними спостерігачами порушень з боку ЗФ РФ впродовж доби збільшилась з 18 до 58, що є очевидним проявом агресивних намірів окупантів.
При цьому підрозділи Збройних сил України перебувають на раніше визначених позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.
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