Техніка розміщена з порушенням лінії відведення, в районі якої розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

Патрулями спеціальною моніторинговою місії ОБСЄ зафіксовано розміщення збройними формуваннями РФ на непідконтрольній уряду України території Луганської та Донецької областей 58 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням лінії відведення, в районі якої розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Так, на полігоні в районі Міусинська, виявлено: танків – 10 одиниць; причіпних гаубиць – 15 одиниць; самохідних гаубиць – 9 одиниць; РСЗВ – 6 одиниць; бойових бронемашин – 18 одиниць.

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"Зосередження важкого озброєння у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження батальйонно-тактичної групи для посилення підрозділів противника на лінії зіткнення, або утримання в якості резерву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість зафіксованих міжнародними спостерігачами порушень з боку ЗФ РФ впродовж доби збільшилась з 18 до 58, що є очевидним проявом агресивних намірів окупантів.

При цьому підрозділи Збройних сил України перебувають на раніше визначених позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.

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Автор: Тетяна Герасименко