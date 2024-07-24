Важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок, заявив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", - підкреслив він в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні Україні. Тим часом Росія продовжує нарощувати угруповання, попередив генерал.

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"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок", - заявив він.

Росія нарощує сили - заява Сирського

Через два з половиною роки повномасштабної війни росіяни мають набагато кращі ресурси, заявив Сирський у цьому ж інтерв'ю.

У військ РФ усього більше: танків, БМП, солдатів. За словами генерала, їхні початкові 100 000 сил вторгнення зросли до 520 000, а мета до кінця 2024 року збільшити армію до 690 000 осіб на території України.

"Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - додав він.

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