Російські загарбники в Україні мають локальні досягнення, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Триває війна в Україні, і якщо ворог здійснить черговий штурм на півдні Запорізької області, то ми можемо дати йому хорошу відповідь.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian. "Російський агресор атакує наші позиції на багатьох напрямках", - сказав він. Відповідаючи на запитання, чи можна зупинити просування Росії, головнокомандувач зазначив: "Так, звісно. Перш за все, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів".

За словами Сирського, досить часто "стійкі та героїчні" українські підрозділи перемагали більші угруповання ворога. Як приклад він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область. "Це не вдалося", - сказав Сирський. Бої тривали, але він сказав, що спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч із кордоном Росії та Білгородською областю була зірвана.

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Щодо чуток, що Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області, за словами Сирського, якщо це станеться, "ми можемо дати їм хорошу відповідь". Крім того, він описав повзучі "перемоги" Росії як "тактичні" - локальні досягнення, а не "оперативний" прорив, як-от захоплення великого міста.

"В принципі, супротивник не зробив істотного прогресу", - сказав головком. Протяжність лінії фронту, додав він, становить 3700 км. Активні бойові дії велися на його "977 км", тобто "вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією".

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, Олександр Сирський впевнений, що повернути окупований Росією Крим цілком реально. "Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця, - сказав Сирський, - Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти..., щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Крім того, він зауважив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські. Він розповів, що втрати Кремля втричі перевищують втрати України, а на деяких напрямках - навіть більше. "Їх кількість загиблих набагато більша ", - підкреслив головком.

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