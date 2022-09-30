Окупанти намагаються запровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

У Хабаровському краї Російської Федерації посадовці встановили корупційні "тарифи" для відстрочки росіян від воєнної мобілізації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"В Російській Федерації триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні "тарифи". Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тис. рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, як зазначається, окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України.

"У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, що планується задіяти в районі проведення бойових дій. У Бердянську примусово відмобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території. Крім того, в місто прибули посилені підрозділи Росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення", - сказано у зведенні.

Мобілізація в РФ 2022 - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

За даними ЗМІ, до лав російської армії можуть мобілізувати 1,2 мільйона осіб.

Західні журналісти дізналися, що з початку мобілізації РФ вже покинули понад 200 тисяч осіб.

У низці мість були мітинги. Найпотужніші протести відбулися у столиці Дагестану Махачкалі. Серед протестувальників було найбільше жінок. Російські силовики застосували проти учасників акцій сльозогінний газ, були затримані понад сотня осіб.

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