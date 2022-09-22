Наприклад, причиною не служити не зможе бути плоскостопість і сколіоз.

У Росії можуть скоротити список захворювань, які дозволяють звільнитися від військової служби.

Таку пропозицію висунула так званий "сенатор" від Криму Ольга Ковітіді, пишуть пропагандистські ЗМІ.

На її думку, цілий ряд захворювань можна визнати такими, що не перешкоджають призову. Як приклад вона навела плоскостопість і сколіоз.

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"Необхідно оновити критерії придатності до військової служби, виключити захворювання, при яких призовник визнається непридатним до служби", - сказала Ковітіді.

Вона пояснила це тим, що зараз країні потрібна "не тільки добровольча професійна армія, але і збільшення резерву придатних до служби молодих людей".

Оголошення мобілізації в Росії і протести

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початку часткової мобілізації. Влада заявила, що хоче призвати в російську армію 300 тисяч осіб.

До цього Держдума ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація", "воєнний стан" і "воєнний час", а також покарання за добровільну здачу в полон і мародерство.

Відразу після оголошення мобілізації по російських містах пройшла хвиля протестів. Вчора силовики затримали на них близько 1320 осіб з 39 міст.

За словами російського правозахисника Павла Чікова, указ Путіна дозволить мобілізувати необмежену кількість військовозобов'язаних.

Сьогодні в російських містах почалися нові акції протесту проти мобілізації.

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