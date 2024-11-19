Радник Байдена упевнений, що невдачі України на фронті ніяк не пов'язані з тим, що ЗСУ отримали лише 31 "Абрамс" та менше десятка F-16.

Нинішні проблеми України на фронті пов'язані із дефіцитом солдатів, а не зброї. Київ повинен мобілізувати більше солдатів. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News.

Так, обговорюючи поставки американської зброї Україні, ведучий зауважив, що США наважувалися надати Києву новий тип техніки (танки, літаки, ракети) лише у відповідь на чергову ескалацію з боку Росії. Тож ведучий запитав, чи не було б більше ефекту, якби Україна отримала цю зброю раніше.

"Чи ми побачили суттєву різницю з того часу, як ми надали Україні танки з точки зору поля бою? Аналогічно, чи ми побачили помітну різницю з F-16? На нашу думку, немає жодної системи зброї, яка має значення в цій битві. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з точки зору кількості сил, які вона має на передовій", – відповів на це Салліван.

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Радник Байдена наголосив, що США надали Україні танки, винищувачі F-16, реактивну артилерію HIMARS та зенітні комплекси Patriot.

"Але справа не в тому, що було раніше. Скоріше, сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою. Де найпряміший зв’язок між положенням українців та вхідними ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі", – наголосив він.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, темпи мобілізації, які прискорилися влітку після нового мобілізаційного закону, у вересні знову дуже сповільнилися. Представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська упевнена, що мобілізаційний план на поточний рік виконати не вдастся.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, у наступному році мобілізацію буде продовжено. Втім, навіть не всі військові в захваті від ідеї послати всіх чоловіків на фронт.

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