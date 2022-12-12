Вороги зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох напрямках, попередили у Генштабі.

Російські окупанти через великі втрати на захопленій частині Донецької області вже за мобілізацією призивають жінок.

Вже призвано 28 жінок та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом тимчасово окупованого Донецька, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"З метою поповнення втрат у живій силі та доукомплектування підрозділів "1 армійського корпусу" (так звана "ДНР") за мобілізацією призивають жінок", - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат.

"У місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходяться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості", - зазначають у Генштабі.

За даними Генштабу, ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

Бої в Донецькій області та втрати Росії - що треба знати сьогодні

На Донбасі йшли запеклі бої. Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий говорив, що там супротивники щодоби здійснювали атаки, штурмові дії, використовував авіацію, реактивні системи залпового вогню, а також всі види артилерії.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 11 грудня, українські бійці ліквідували 620 російських окупантів. Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 12 грудня орієнтовно становлять близько 94 тис. 760 осіб.

Довідка. Російський президент Володимир Путін 21 вересня після низки провалів військ РФ в Україні оголосив часткову мобілізацію.

Пізніше РФ після проведення псевдореферендумів спробувала "присвоїти" частину української території, зокрема, самопроголошену "ДНР". Агресивне рішення російської влади не визнав майже увесь світ, але після нього окупанти почали відкрито проводити на захоплених територіях свою "мобілізацію".

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