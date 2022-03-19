Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м Морозовськ (РФ).
Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ розвідки, де наводиться повний список зазначених осіб.
Він включає понад 400 прізвищ російських терористів-військовослужбовців.
"Краще моліться, "літуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Тому що, якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ - стережіться. А для кого це буде перший виліт - здавайтеся в полон, щоб не накликати кару Божу на себе і свою сім'ю", - зазначили в розвідці, звертаючись до російських військових злочинців.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.