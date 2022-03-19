Список включає понад 400 прізвищ російських терористів-військовослужбовців.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) м Морозовськ (РФ).

Про це повідомляється на офіційному сайті ГУ розвідки, де наводиться повний список зазначених осіб.

Він включає понад 400 прізвищ російських терористів-військовослужбовців.

"Краще моліться, "літуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Тому що, якщо ви вже виконали хоч один злочинний наказ - стережіться. А для кого це буде перший виліт - здавайтеся в полон, щоб не накликати кару Божу на себе і свою сім'ю", - зазначили в розвідці, звертаючись до російських військових злочинців.

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