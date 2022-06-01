Машина перебувала в русі.

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила записали на свій рахунок чергову одиницю знищеної техніки окупантів. Вони підірвали БРДМ-2 на Луганщині.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

На відео показується, як українські захисники з 24-бригади засікли БРДМ-2 — бойову розвідувально-дозорну машину. Вона рухалася на досить високій швидкості по дорозі, проте снаряд все одно наздогнав техніку.

Імовірно, постріл здійснили з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Снаряд летів по петляючій траєкторії, що характерно для цього ПТРК. Однак точною інформацією з цього приводу прес-центр Генштабу не поділився.

Нагадаємо, в Луганській і Донецькій областях зараз проходять найзапекліші бої. Щодня на Донбасі ЗСУ відбивають близько десяти ворожих атак. Окупанти змогли просунутися в Сєвєродонецьку і тепер контролюють 70 % міста. Рашисти також атакували на Лиманському напрямку: в бій пішла піхота за підтримки гвинтокрилів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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