Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила записали на свій рахунок чергову одиницю знищеної техніки окупантів. Вони підірвали БРДМ-2 на Луганщині.
Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.
На відео показується, як українські захисники з 24-бригади засікли БРДМ-2 — бойову розвідувально-дозорну машину. Вона рухалася на досить високій швидкості по дорозі, проте снаряд все одно наздогнав техніку.
Імовірно, постріл здійснили з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Снаряд летів по петляючій траєкторії, що характерно для цього ПТРК. Однак точною інформацією з цього приводу прес-центр Генштабу не поділився.
Нагадаємо, в Луганській і Донецькій областях зараз проходять найзапекліші бої. Щодня на Донбасі ЗСУ відбивають близько десяти ворожих атак. Окупанти змогли просунутися в Сєвєродонецьку і тепер контролюють 70 % міста. Рашисти також атакували на Лиманському напрямку: в бій пішла піхота за підтримки гвинтокрилів.
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