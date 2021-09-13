При цьому з 2019 року українцям в ОРДЛО і без того видають паспорти РФ в спрощеному порядку.

Міністерство внутрішніх справ РФ запропонувало дозволити жителям окупованих територій українського Донбасу брати участь у програмі "переселення співвітчизників". Таким людям можуть надати землю в слабозаселених регіонах Росії.

Як повідомляє "РИА Новости", за чинними правилами, аби подати заяву на участь у програмі вихідці з Донбасу мають поїхати в Україну.

МВС пропонує внести зміни в програму переселення, щоб жителі окупованої бойовиками території могли подавати заяви без перешкод.

Зазначається, що програма з переселення співвітчизників діє з 2006 року. Вона допомагає переїхати в Росію людям, які опинилися за межами країни після розпаду СРСР.

Російський адвокат і адвокат і фахівець з міжнародного права Марія Ярмуш, пояснила журналістам, що таке переселення відповідає інтересам суспільства і економіки РФ.

"У цих людей буде можливість отримати землю безкоштовно, наприклад, далекосхідний гектар. Цих людей намагаються переселити туди, де в Росії необхідне зростання населення, піднесення економіки", - пояснила вона.

За її словами, жодних міжнародних санкцій за цю ініціативу проти РФ вводитися не повинно, оскільки програма переселення співвітчизників не передбачає наділення жителів ОРДЛО російським громадянством.

Російські паспорти в Криму і на Донбасі

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

За словами представника МЗС Олега Ніколенка, за два роки понад півмільйона жителів ОРДЛО отримали російські паспорти. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація свідомо руйнує Мінські домовленості шляхом роздачі паспортів жителям Донбасу.

Раніше Олексій Резніков заявляв, що незаконно переселених росіян чекає видворення після повернення Криму. За інформацією української влади, щонайменше 500 тисяч громадян РФ були переселені до Криму з початку окупації. Водночас підконтрольна Кремлю місцева влада заявляє про 700 тисяч-мільйон переселенців.

Україна своєю чергою розширила перелік російських паспортів, які не визнаються на території країни. Зокрема, в Україні не будуть визнаватися документи, видані в населених пунктах Ростовської області, і закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї, де в основному оформляють документи кримчани.

Автор: Дмитро Захаров