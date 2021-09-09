Такі громадяни, за словами віце-прем'єра Резнікова, якщо матимуть бажання, зможуть виїхати в Росію.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України кажуть, що українці з російськими паспортами після деокупації зможуть покинути територію Донецької та Луганської областей, виїхавши в РФ, проте їх російські документи Україна не визнає.

"Гірше, ніж у нас почалося у 2014 році, вже бути не може. Я не драматизую. Паспортизацію вони почали, щоб потім говорити про "русский мир" і використовувати як привід для "захисту своїх громадян". Так це вже відбулося. 100 тисяч паспортів або 500 тисяч - вже не має жодного значення. Якщо росіяни захочуть знайти привід, щоб з відкритим вторгненням перетнути наші кордони, то вони можуть спробувати це зробити і нібито заради 10 тисяч. Питання, чи підуть вони на такий ризик", - зазначив глава міністерства, віце-прем'єр Олексій Резніков у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, жителі Донбасу, які отримали паспорти РФ, є "заручниками". Резніков вважає, що на плани з реінтеграції Донбасу "чужі паспорти в кишенях наших громадян" не вплинуть.

Читайте також"Вітаю, ти бовдур": жителів ОРДЛО з паспортами РФ потролили напередодні виборів до ДерждумиУкраїна ці документи не визнає, однак якщо хтось з їх власників захоче виїхати в Росію після деокупації, заважати їм ніхто не буде - "в той бік двері відкриті", запевнив віце-прем'єр.

Російські паспорти у Криму та на Донбасі

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

За словами представника МЗС Олега Ніколенка, за два роки понад півмільйона жителів ОРДЛО отримали російські паспорти. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація свідомо руйнує Мінські домовленості шляхом роздачі паспортів жителям Донбасу.

Раніше Олексій Резніков заявляв, що незаконно переселених росіян чекає депортація після повернення Криму. За інформацією української влади, щонайменше 500 тисяч громадян РФ були переселені до Криму з початку окупації. Водночас підконтрольна Кремлю місцева влада заявляє про 700 тисяч - мільйон переселенців.

Україна своєю чергою розширила перелік російських паспортів, які не визнаються на території країни. Зокрема, в Україні не визнаватимуться документи, видані в населених пунктах Ростовської області, і закордонні паспорти, видані у Краснодарському краї, де в основному оформляють документи кримчани.

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Автор: Катерина Комолова