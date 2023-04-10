На думку чиновника атаки будуть сконцентровані на трьох напрямках.

Ціллю української армії під час контрнаступу буде не лінія фронту. Як заявив депутат Державної думи РФ Михайло Делягін, варто очікувати прильотів і у російській столиці.

Чиновник вважає, що українські сили будуть атакувати трьома напрямками. За його словами ЗСУ уже розробили план наступу.

"Головні удари в ході українського наступу завдаватимуться Заходом не на фронті, а в тилу — у Москві, Пітері, прифронтових обласних містах. Чекаємо і зберігаємо спокій", - передає слова Делягіна Military.pravda.

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Окрім цього депутат додав, що під час контрнаступу українське військове командування спробує обманути Росію за рахунок імітації наступу на зовсім іншому напрямку. На думку Делягіна це буде Брянськ. Він відзначив, що саме так атакувала Німеччина під час Другої світової війни.

Контрнаступ української армії: що відомо з актуального

У ГУР запевнили, що найбільш детальну інформацію про контрнаступ знають лише кілька осіб. Визначні рішення будуть прийматися в останній момент.

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розповів, що Україна підготувала для контрнаступу від 200 до 400 тисяч особового складу. Він навіть запевнив, що знає, коли саме українські війська підуть в атаку.

Як повідомили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), реакція деяких росіян на нібито "витік секретних документів" Пентагону показує, що вони бояться контрнаступу ЗСУ.

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