Попри переважаючі сили противника бійці полку "Азов" продовжують оборону Маріуполя і проводять контратаку.

Військовослужбовці полку "Азов" проводять контратаку в заблокованому Маріуполі.

"Оборона Маріуполя триває. Попри переважаючі сили противника, бійці полку Азов проводять контратаку", - йдеться в повідомленні полку в Телеграм.

"Є така робота - утилізувати російське лайно. Полк Азов в Маріуполі з цим справляється відмінно. На відео - рейд азовців", - прокоментував командир ТРО "Азов" Максим Жорін.

Оборона Маріуполя: що відомо

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі з 1 березня. У місті немає води, світла, тепла і зв'язку. Багато хто не може знайти своїх рідних, які залишилися в місті з моменту повномасштабного вторгнення Росії і блокади окупантами. Загиблих, яких нікому поховати, комунальні служби ховають у братських могилах. Могили також з'явилися у дворах житлових будинків і на вулицях міста.

15 квітня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що у Маріуполі йдуть активні бої в районі заводу Ілліча і в портовій зоні. Російські окупанти постійно залучають додаткові підрозділи для штурму, але не можуть повністю захопити Маріуполь.

Заступник командира полку Азов з позивним Калина заявив, що деблокада Маріуполя можлива. Він додав, що захисники міста борються і чекають рішучих дій військово-політичного керівництва країни.

Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення Росії протистоять переважаючим силам противника в Маріуполі в умовах гуманітарної катастрофи, викликаної постійними російськими обстрілами.

Вас також можуть зацікавити новини: