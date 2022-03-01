П’ятеро військових дістали поранення.

На блокпосту у Броварах внаслідок сьогоднішнього авіаудару загинув український військовослужбовець.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спеціального ефіру українських телеканалів повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Він зазначив, що наслідки сьогоднішнього авіаудару по розташованій у місті військовій частині є незначними, оскільки вона була зруйнована ще в перший день війни.

Міський голова також повідомив, що на блокпосту загинув один український воїн.

"У місті зараз спокійно. Працює наша поліція, наша тероборона, працюють відповідні служби… Готуємося дати відсіч ворогу... На жаль, на блокпосту загинув один наш військовослужбовець і 5 отримали поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 лютого Сапожко заявив, що ворожа авіація атакувала військову частину у Броварах, поранень зазнали 6 осіб.

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