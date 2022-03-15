У Чернігівській області керівник Ріпкинського районного товариства мисливців Анатолій Кульгейко підірвав себе ручною гранатою разом з окупантами, які увірвалися у його будинок, і загинув.
Чоловік використав гранату після того, як окупанти увірвалися до нього в будинок і зажадали списки мисливців, очевидно, щоб потім пустити в хід репресії, написав на своїй сторінці в Facebook колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.
За його даними, трагедія сталася 10 чи 11 березня. Екс-чиновник додав, що мисливець вже був похований у Ріпках.
"...банда орків увірвалася в будинок ... Кульгейка Анатолія Івановича. Зажадали від нього списки мисливців, очевидно, - для подальших репресій. У відповідь Анатолій Іванович послав російський корабель нах*й і підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив у пекло кілька фашистів. Мокшани своїх 200-х і 300-х забрали...", - додав Сакварелідзе.
Нагадаємо, російські війська вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Чернігів.
Частина території Чернігівської області опинилася під контролем супротивника.
12 березня стало відомо, що в регіоні Збройні сили України звільнили два населених пункти й захопили понад 10 одиниць ворожої техніки.