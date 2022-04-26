Раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони поміняли стратегію.

Обстрілюючи залізничні шляхи, як із заходу на схід, так навпаки, російські загарбники прагнуть не тільки зруйнувати постачання української армії, але й зламати експорт України

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Раніше російські війська обстрілювали переважно нафтобази, пробуючи зруйнувати ланцюги постачання палива, а зараз вони поміняли стратегію та обстрілюють залізничні шляхи. Як із заходу на схід, так навпаки. Вони вважають, що вони можуть не тільки постачання армії, але й зламати експорт України", - повідомив він.

Водночас, Денисенко додав, що все що роблять росіяни, обстрілюючи залізниці, нині тільки сповільнює темпи та може призводити до затримок руху поїздів. Він підкреслив, що як би там не було залізниця лишається одним з найнадійніших видів транспорту, хоча після Краматорська не можна нічого прогнозувати стосовно пасажирів.

Радник міністра прогнозує, що ключові сили ворога цього етапу війни і надалі будуть зосережені в напрямках Ізюм Слов’янськ, Краматорськ, Попасна, Сєверодонецьк, Лисичанськ. Денисенко вважає, що Кремль буде презентувати своїм громадянам як перемогу до 9 травня – зрежисерувавши якусь ситуацію в місті Маріуполь, але вже зараз зрозуміло, що в Херсоні їхні плани провалюються, і провести навіть бутафорні вибори не вистачає критичної маси людей для красивої картинки.

Також Вадим Денисенко додав, що Одеса – це ключовий пункт для РФ. Вони будуть пробувати її захопити, щоб перетворити Україну на сухопутну державу.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Вже відомо, що один з обстрілів вчинено на Рівненщині.

На Вінниччині під ракетний удар окупантів потрапили міста Жмеринка і Козятин. Внаслідок ворожого обстрілу на Вінничині 5 людей були вбиті, 18 поранені.

Також через обстріли було пошкоджено тягові підстанції, що призвело до відключення напруги в контактній мережі на дільницях залізниці Шепетівка - Козятин, Жмеринка - Козятин, Козятин - Фастів.

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