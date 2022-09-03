Знайдений безпілотник вже передали ЗСУ.

В Дніпропетровській області на території Синельниківського району сьогодні було виявлено впавший ворожий безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Він призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Дальність польоту "Орлана" досягає 600 км, а тривалість - до 16 годин. Знайдений сьогодні безпілотник вже передано ЗСУ", - зазначив чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, повітряні Сили Збройних сил України 2 вересня збили російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївською областю. Цей безпілотник входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро".

На нашій землі станом на 3 вересня ЗСУ ліквідували 49 050 супротивників та збили у небі 864 ворожих безпілотників.

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