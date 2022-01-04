Зокрема, окупантами вздовж лінії зіткнення збільшена кількість снайперських пар.

На період новорічних свят російсько-окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі. Зокрема, окупантами вздовж лінії зіткнення збільшена кількість снайперських пар.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що командування Збройних сил Російської Федерації "продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях".

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"Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження", - зазначають в українській розвідці.

Також зазначається, що окупантами розгорнуті додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшена кількість снайперських пар.

"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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