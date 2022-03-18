Отже, вони не можуть та не будуть підлягати кримінальному переслідуванню владою України.

Громадяни України, які вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, — є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

Про це повідомило Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"За нашою інформацією, Росія активно мобілізує мешканців окупованого півострова для участі у війні проти України. А також залякує громадян, які з 2014 року під примусом проходили строкову службу в ЗС РФ - начебто українська влада покарає їх за це. Такі дії окупантів є серйозним порушенням норм міжнародного права та національного законодавства", - йдеться у повідомленні.

У представництві наголосили, кримчани, які вимушено призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, — є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями.

"Отже, вони не можуть та не будуть підлягати кримінальному переслідуванню владою України. Недостовірна інформація про переслідування Україною призовників — черговий фейк, який поширюється Росією і який спрямований на залякування цивільного населення півострову... Якщо буде доведено, що призвана особа виконувала незаконні злочинні накази, що призвели до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури, вона буде нести кримінальну відповідальність за статтею 438 КК України", - пояснили в представництві.

Мобілізація в ОРДЛО: що відомо

19 лютого ватажки терористів "ЛДНР" заявили про загальну мобілізацію. Ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник підписали відповідні "укази".

Йдеться про "наказ" прибути в "військові комісаріати" всім чоловікам окупованих РФ територій нібито через "безпосередню загрозу агресії" з боку Збройних сил України.

Після цього Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякували і погрожували тортурами у разі відмови взятися за зброю.

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