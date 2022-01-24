За добу зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ.

За добу, 23 січня, на Донбасі внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, стан його здоров’я – задовільний.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що упродовж минулої доби, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

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Поблизу Попасної російські найманці двічі здійснювали обстріли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

На околицях Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 24 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначають у штабі ООС.

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