Від початку доби бойовики стріляли під Причепилівкою, Новоолександрівкою і запустили російський бойовий безпілотник

Бойовики, що окупували Донбас, продовжують порушувати Мінські угоди - в результаті обстрілів позиції українських військових один боєць отримав бойову травму. Двоє інших були поранені раніше.

Про це передавати у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Загалом від початку доби 15 липня зафіксували три порушення режиму припинення вогню:

під Причепилівкою бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

у районі Новоолександрівки застосували протитанкові ракетні комплекси.

Всі три постраждалі українських бійці знаходяться в лікувальному закладі в задовільному стані.

Крім того, лінію розмежування в Луганській області перетнув російський безпілотник "Орлан-10".

Українська сторона СЦКК вже повідомила представникам місії ОБСЄ за допомогою координаційного механізму про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ

При цьому сама сітуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого два українських військовослужбовців були поранені.

Загалом, за даними ООН, від квітня 2014 року жертвами конфлікту на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб.

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Автор: Станислав Кожемякин