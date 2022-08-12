Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде, каже Арестович.

Нинішні темпи просування російських військ в Донецькій області не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Темпи, масштаби і ціна за це просування такі, що вони не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста. Все це, в кращому випадку, закінчиться в околицях цих міст. Повторення Лисичанська і Сєвєродонецька не буде", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вночі по Краматорську окупанти завдали 11 ракетних ударів. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

З метою сковування дій та недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки противник здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

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