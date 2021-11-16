На частині сходу України розібралися з російським безпілотником, який призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

В районі проведення операції Об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки безпілотний літальний апарат противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Ним виявився БПЛА, який належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії. "Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі, і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні збройних сил Росії", – йдеться у повідомленні.

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Раніше стало відомо, що на Донбасі українські військовослужбовці збили безпілотник окупантів. Пізніше у мережі з’явилися фото збитого безпілотника, на яких було видно палаючі фрагменти апарата.

Автор: Леся Лещенко