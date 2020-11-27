За минулу добу в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку бойовиків.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет", - йдеться у повідомленні.
Українські воїни на обстріли не відповідали через те, що вони не становили загрози для життя та здоров'я, стверджують у штабі.
Втрат у лавах ЗСУ не зафіксовано.
З початку доби 27 листопада бойовики один раз відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.
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