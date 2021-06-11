З початку доби зафіксовано п'ять ворожих обстрілів.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі сьогодні загинув український військовий.

Про це йдеться в зведенні прес-центру ООС.

Загалом від початку доби зафіксовано п'ять ворожих обстрілів. Вогонь бойовики вели в районі населених пунктів Водяне, Опитне та Південне. Застосовувалися 82-мм міномети, автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого... Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня в районі ООС загинула жінка-військовослужбовець 128-ї бригади ЗСУ. Згодом стало відомо, що мова йде про 22-річну лейтенантку Карину Шемчук.

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Автор: Юрій Годован