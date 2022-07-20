Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

Ворог веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар'ївки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти 19 липня завдали удару по центру Краматорська. При цьому Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську постраждало 10 осіб.

Також через обстріл у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа.

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