5 травмованих осіб госпіталізовані.

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську постраждало 10 осіб.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В повідомленні зазначається, що о 12:55 у м. Краматорськ внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа. Вона була ліквідована.

"Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні", - зазначили в ДСНС.

Як писав УНІАН, російська війська знову вдарили по Краматорську. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.

Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.

У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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