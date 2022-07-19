Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу багатоквартирного будинку у Краматорську постраждало 10 осіб.
Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В повідомленні зазначається, що о 12:55 у м. Краматорськ внаслідок обстрілу у п’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа. Вона була ліквідована.
"Внаслідок обстрілу постраждало 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні", - зазначили в ДСНС.
Як писав УНІАН, російська війська знову вдарили по Краматорську. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.
Війна в Україні: актуальні дані
Ворог продовжив обстріли сходу України, завдаючи ракетних ударів по інших українських регіонах.
Російська армія пішла у наступ на Слов'янському напрямку. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.
На думку експертів з Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.
А ось британські розвідники вважають, що росіяни стикаються з нестачею особового складу і розриваються між наступом на Донбасі та обороною окупованої Херсонської області.
У боях ЗСУ знищили вже 38 550 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.
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