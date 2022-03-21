Українські захисники знищили: 14 танків; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артилерійські системи; 4 автомобіля та близько 300 осіб живої сили противника.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил упродовж поточної доби було успішно відбито 13 атак ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Українські захисники знищили: 14 танків; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артилерійські системи; 4 автомобіля. Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.

"Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3", - додали в Міноборони.

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