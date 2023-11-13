Воїн загинув два дні тому, але про це спочатку сповістили лише його рідним.

У боях за Україну загинув офіцер-доброволець із Грузії Іраклі Курцікідзе.

Як повідомила грузинська служба Радіо Свобода, загибель Курцікідзе підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.

Згодом керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе також повідомив, що Курцікідзе загинув два дні тому на фронті.

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"Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому, ми просто не писали, поки рідні не дізналися. Іраклій Курцікідзе залишив Україні велике ім'я, брате, заради Грузії…", - написав Нарідзе у Facebook.

Добровольці на війні в Україні

Іноземні громадяни, які приїхали воювати в Україну, увійшли до інтернаціонального легіону. Про його створення на початку війни оголосив український президент Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо, що у легіон увійшли добровольці з 52 країн світу.

Час від часу з'являються дані про загибель легіонерів. Так, нещодавно стало відомо, що в бою загинув новозеландець, який бився проти російських окупантів на боці України. А в квітні на війні в Україні загинув грузинський доброволець і уродженець міста Зугдіді Арсен Кецбая.

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