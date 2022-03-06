Росіяни перетворили низку районів Харкова на руїни / фото УНІАН (Андрій Марієнко)
З початку війни російські окупанти вбили на Харківщині 194 людини, серед них – 126 цивільних, у тому числі – 5 дітей.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на поліцію.
Серед загиблих – 35 військових ЗСУ, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 прикордонники, 4 десантники Харківського національного університету повітряних сил, 1 працівники Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.
Поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.