Поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.

З початку війни російські окупанти вбили на Харківщині 194 людини, серед них – 126 цивільних, у тому числі – 5 дітей.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на поліцію.

Серед загиблих – 35 військових ЗСУ, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 прикордонники, 4 десантники Харківського національного університету повітряних сил, 1 працівники Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

Поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.

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