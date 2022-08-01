Армія РФ несе втрати на цьому напрямку.

У Бериславі на Херсонщині російські загарбники розгорнули військовий госпіталь на базі лікарні.

Про це повідомляє заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, загарбники несуть суттєві втрати на цьому напрямку і кількість "300-х" постійно збільшується.

У госпіталь окупанти привезли близько 40 лікарів з Російської Федерації, але розселити в місті їх так і не змогли.

"Намагалися їх розселити по залишених людьми оселях, але місцеві їх прогнали - так що поки військові лікарі змушені жити в одному з корпусів лікарні", - розповів Соболевський.

Нагадаємо, що раніше в тимчасово окупованому Херсоні не змогли повноцінно запрацювати всі відділення окупаційного "Промсвязьбанка" через те, що місцеві жителі не хочуть там працювати.

Також в Херсонській області росіянам не вистачає людей для організації та проведення псевдореферендума. Його дати переносили вже кілька разів.

За даними Bloomberg, Кремль хоче анексувати окуповані території України вже у вересні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники змінили тактику боротьби з партизанами через діяльність українського підпілля.

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