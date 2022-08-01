Російські окупанти намагаються відновити зруйновані мости на Херсонщині і зводять понтони, прикриваючись мирними мешканцями.
Про це начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі інформаційного телемарафону.
"Вони намагаються налагоджувати альтернативні варіанти (транспортні шляхи - УНІАН) тому, що без цього їм буде зовсім прикро. І всі ці варіанти, які вони використовують дотримуються своєї тактики прикривання живим щитом", - сказала вона.
Гуменюк повідомила, що росіяни в окупованій Херсонщині прикриваються мирним населенням для зведення та тестування зруйнованих переправ.
"Вони використовують цивільне населення і приватні автівки для того, щоб оточити ними військових і техніку. Прикриваючись мирним населенням, місцевими жителями вони намагаються випробувати ті понтони і переправи, які вони влаштовують", - пояснила вона.
Нагадаємо, українська армія у ніч на 27 липня завдала точкових ударів по Антонівському мосту, розташованого біля захопленого окупантами Херсона. Міст було пошкоджено, і супротивник втратив транспорті та логістичні шляхи.
Пізніше стало відомо, що вороги просто накривають плитами пошкоджені ділянки мосту.
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