Загарбники почали використовувати БПЛА для спостереження за місцями масового скупчення людей.

Російські окупанти змінили тактику боротьби з партизанами через діяльність українського підпілля.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Тепер окупанти під час антипартизанських рейдів не одягають військову форму, а також пересуваються на автомобілях з українськими номерами.

Крім того, фіксуються випадки використання росіянами розвідувальних БПЛА для спостереження за місцями масового скупчення людей, такими як ринки, кафе та центральні площі.

У смт Брилівка на Херсонщині загарбники виселили людей з будинків в радіусі 400 метрів від залізничної станції, де вони завантажують військову техніку. Саму станцію очепили, щоб місцеві мешканці не передавали інформацію про рух ворожої техніки Збройним силам України.

Водночас окупанти продовжують перевіряти смартфони, комп'ютери й документи у мешканців півдня України. Під час обшуків у домівках людей шукають стрілецьку зброю, яку потім вилучають попри дозволи на неї.

"Адже розуміють проти кого ця зброя буде направлена під час контрнаступу ЗСУ", - відзначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що луганські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою біля Сватового.

А у Херсоні партизани підірвали автомобіль колаборантів, у якому перебувало двоє осіб.

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