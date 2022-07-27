Через цей банк відбувається перехід в "рублеву зону".

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Херсоні не змогли запрацювати всі відділення окупаційного "Промсвязьбанку".

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Три відділення російського банку не можуть повноцінно функціонувати через те, що серед мешканців Херсону немає охочих там працювати.

"Банк має на меті економічну окупацію регіону, адже саме через нього відбувається перехід в "рублеву зону". Також банк відповідає за збір особистих даних населення для підготовки т.зв. "референдуму" й паспортизації", - відзначається у повідомленні.

Через це російські загарбники можуть звозити до міста банківських працівників з Росії, як вони вже вчиняли з лікарями та вчителями.

Відзначається, що дефіцит робочої сили на окупованих територіях змусив росіян визнати українські свідоцтва про кваліфікацію та робочі книжки.

Раніше в Службі безпеки України повідомляли, що у Херсонській області росіяни відродили "Беркут" для придушення руху опору.

Нагадаємо, що у вівторок, 26 липня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. У соціальних мережах повідомляють про можливу атаку по Антонівському мосту.

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