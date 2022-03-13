У місті працюють комунальні служби, є газ, вода і світло.

Міський голова Скадовська Херсонської області Олександр Яковлєв заявив, що в місті немає окупаційних військ, а ситуація контрольована.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

"У Скадовську на сьогодні немає окупаційних військ. І зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло, присутній зв'язок, правда, інколи з перебоями…", - зазначив Яковлєв.

За його словами, з понеділка в місті планується відновлення навчального процесу у школах міста і громади у дистанційному режимі, можливо, буде відновлено роботу музичної школи та будинку культури.

"По безпековій ситуації. Ситуація в місті контрольована. У нас працюють патрулі, працює служба охорони. Тому більш-менш у нас дотримуються порядку", - підкреслив мер.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині російські окупанти готують референдум щодо створення так званої "ХНР".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що на організаторів, пособників та виконавців псевдореферендуму чекає кримінальна відповідальність, президент Володимир Зеленський жорстко попередив колаборантів про наслідки.

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