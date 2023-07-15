Знищено щонайменше шестеро загарбників.

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про операцію зі знищення двох вантажівок разом з особовим складом окупаційної армії.

Як повідомив "АТЕШ" у Telegram, підтверджено ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині. Операцію провели вчора, 14 липня, у тимчасово окупованому селі Великі Копані.

"14.07.23 о 12:00 агент руху "АТЕШ" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна, 34. Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, 2 вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, протягом доби Збройні сили України уразили, зокрема склади боєприпасів, артилерійські засоби та засоби протиповітряної оборони російських окупантів.

За добу 14 липня українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та один – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по дев’яти артилерійських засобах противника на вогневих позиціях.

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