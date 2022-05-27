Ворог будує вже третю лінію оборони в регіоні.

Російські війська намагаються закріпитися в окупованих районах Херсонської області.

Про це в інтерв'ю Крим. Реалії розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

Задля цього окупанти розгортають потужне угрупування, що включає сухопутний, повітряний і морський компонент.

Ворог має намір створили систему логістичного забезпечення, використовують для цього захоплені залізницю, порти і аеродроми.

"З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго", – пояснив Скібіцький.

Також розвідка фіксує, що на окупованих територіях російська армія мінує дороги та мости. Щоб зайняти оборону і не допустити контр наступальних дій української армії. А такі дії будуть неодмінно будуть проведені, запевняють у розвідці.

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Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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