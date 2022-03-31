Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.

Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України російські окупанти намагаються створювати військово-цивільні адміністрації та розпочали підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, зазначається, що зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави.

"В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калібр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калібр" на фрегаті "Адмірал Макаров", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також поінформували, що триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил російської федерації для участі у війні.

"За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів. Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області (так званої "херсонської народної республіки")", - повідомили в Генштабі.

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