Президент України Володимир Зеленський обмовився, розповідаючи журналістам про масові поховання на Київщині.
Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар президента Сергій Никифоров.
"Президент інтонаційно не відокремив дві тези. Перша - сьогодні біля Бучі справді знайшли нову братську могилу, зараз її досліджують. Друга: 900 - це приблизна кількість тіл, знайдена в тій місцевості", - сказав він.
Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова раніше в коментарі "Суспільному" сказала, що президент Зеленський, ймовірно, обмовився або мав на увазі загальну статистику щодо загиблих, коли заявив про нове масове поховання на Київщині.
Нагадаємо, в інтерв'ю польським ЗМІ президент повідомив про ще одне масове поховання близько цивільних осіб на Київщині.
"Було стільки вбитих, що попри те, що вони спалили, знов знайшли зараз могилу 900 людей в Київській області. Скільки людей загалом загинуло - ніхто не знає", - сказав він.
Як писав УНІАН, у Бородянці Київської області виявили дві братські могили з тілами дев'ятьох мирних українців, убитих російськими окупантами.
В Ірпені після вигнання окупантів з'явилися сотні нових могил і ціле кладовище знищених автомобілів.
Під Маріуполем знайшли кілька братських могил, кожна з яких розміром до 30 метрів.
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