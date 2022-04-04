Вони билися до останнього.

Українські зв'язківці ціною власних життів затримали просування російських окупантів до Житомирської траси.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Бій у лісах Київської області йшов у 20 числах березня. Невелика військова частина зв'язківців до останнього чинила опір загарбникам, які незабаром почали рівняти територію військового гарнізону з землею. Вони використовували надпотужні артилерійські боєприпаси і авіабомби.

Українські військові змогли знищити "панцирник" і бронеавтомобіль "Тигр". Кілька бійців загинули від ворожих куль, ще близько десятка - від бомб і артилерії. Їх тіла змогли забрати тільки зараз.

Зв'язківець Євген зустрів навалу окупантів у гарнізоні. За його словами, поки війська загарбників просувалися вперед, в небі літали білоруські вертольоти.

Відомо, що окупанти провели на території частини близько 10 діб, але нічого не змогли там знайти. Вони намагалися прорватися на північ, коли ЗСУ перейшли в контрнаступ і, в районі Дмитрівки, знищили їх.

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