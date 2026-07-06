В Полтавській області під час бойового завдання розбився екіпаж вертольота Мі-8

Трагедія сталася 30 червня, проте стало відомо про неї тільки сьогодні. Завтра членів екіпажу проведуть в останню путь.

В Полтавській області під час бойового завдання із відбиття атаки російських дронів загинув екіпаж вертольота Мі-8 16-ї бригади армійської авіації "Броди".

Про це повідомила Бродівська міська рада. "30 червня 2026 року, під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів, загинув екіпаж вертольота Мі-8", - йдеться у повідомленні.

В міськраді повідомили, що свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон (1996 року народження), льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов (1991 року народження), бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль (2000 року народження), повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга (1989 року народження).

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"Завтра, 7 липня, Бродівська громада прощатиметься із полеглими захисниками. Їхня мужність, професіоналізм і самопожертва назавжди залишаться в пам’яті вдячного народу.", - зазначили в міськраді.

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